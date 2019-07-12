Fiat Toro-2020 получит дизель в базовой комплектации

Итальянский автомобильный производитель представил свой обновлённый грузовик, который претендует на большой успех. Сообщается, что новинка получила модернизированный дизайн, а также расширенный список оборудования.

Впервые Fiat Toro вышел в продажу ещё 3 года назад. Основным рынком для машины является Бразилия, где и было налажено производство пикапа. В прошлом году там было реализовано более 58 тысяч экземпляров машин и прирост составил 10 процентов. Но, вероятнее всего производители понимают, что вечно радовать клиентов однотипным пикапом они не смогут, поэтому и было решено провести рестайлинг.

Как оказалось, новинка будет продаваться сразу в четырёх комплектациях. Все варианты получили обновлённую систему мультимедиа с семидюймовым тачскрином, который пришёл на замену пятидюймовому сенсорному экрану. Была расширена доступная цветовая гамма кузова. Сообщается, что к концу года поступит в продажу шикарная топовая модификация автомобиля, которая будет оснащена жёсткой крышей.

Что касается силовой гаммы, то она осталась прежняя, за исключением того, что в базовую модификацию теперь входит дизельный силовой агрегат объёмом в 2.0 литра и с отдачей в 170 лошадиных сил.