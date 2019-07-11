Fiat 500 превратится в заднеприводный суперкар

В честь столетия знаменитого итальянского автомобильного ателье Giannini Automobili была создана весьма необычная модификация автомобиля модели Fiat 500.

Главной особенностью автомобиля стало то, что в его основу положили мощнейший силовой агрегат от люксовой модели Alfa Romeo, который имеет отдачу в 350 лошадиных сил, а его объём составляет 1.75 лошадиных сил. Кроме того, стандартная модификация хэтчбека переднеприводная, так как модернизированная модель получила систему заднего привода.

Маркетинговое имя новинки – Giannini 350 GP Anniversary. Автомобиль оснащается современными кузовными панелями из высококлассного карбона, как и положено топовым спорткарам. Кроме того, сквозь крышку капота виднеются амортизаторы. Всего в продажу поступит ровно сотня таких машин, в честь соответствующего юбилея ателье. За каждое авто фирма попросит 150 тысяч евро. В заезде же новинку можно будет увидеть в середине осени текущего года.