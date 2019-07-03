Фейслифтовый Renault Duster представят 8 июля

Компания Renault подтвердила дату презентации в Индии фейслифтового кроссовера Duster. Обновленная модель получит множество косметических изменений, а также новый функционал. Фейслифт бестселлера «Дастер» направлен на более успешную конкуренцию с моделями Tata Harrier и MG Hector, а также с более грозным соперником – грядущим Kia Seltos.

В обновленной версии Duster 2019 оснастят хромированной радиаторной решеткой, капотом новой формы, который был удлинен, чтобы соответствовать нормам защиты пешеходов, переработанным передним бампером, а также обновленной оптикой и другими колесными дисками.

В интерьере фейслифтового «Дастера» появится обновленная информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, новое рулевое колесо и модернизированную центральную консоль с хромированными элементами.

Двигатели кроссовера останутся прежними – это 1,5-литровый бензиновый и 1,5-литровый дизельный агрегаты, выдающие 106 и 110 лошадиных сил соответственно. Пару им составят те же трансмиссии, что и раньше – 5-ступенчатая МКПП, 6-ступенчатая «механика», вариатор и АМТ.