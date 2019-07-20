FAW привезет в РФ новый кроссовер и седан

Китайская автомобильная марка FAW планирует начать продажи в России двух своих новых моделей. В качестве них выступит кроссовер и седан.

По информации портала «Китайские автомобили», речь идет о вседорожнике D60, продающемся на рынке «Поднебесной» под именем Jinpai, а также 4-дверке B30.

Первый был представлен на Московском автосалоне в 2016 году, но с тех пор уже успела пережить обновление. В КНР данная модель продается с 1,5-литровым агрегатом на 113 лошадиных сил, а также 139-сильным атмосферником. Привод – только передний. Стоимость D60 в Китае стартует с отметки в 56 тысяч 900 юаней или 520 тысяч 500 рублей по актуальному курсу.

Что касается второй модели, седана B30, то он построен на архитектуре Volkswagen Jetta. Четырехдверка комплектуется на местном рынке 1,6-литровым мотором на 109 «скакунов». За автомобиль просят в Китае от 65 тысяч 800 юаней или 601 тысячу 800 рублей.