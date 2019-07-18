Электрокары могут освободить от налога

Подобное предложение в нашей стране звучит не впервые. На этот раз с такой инициативой выступил представитель Ульяновской области.

Стоит отметить, что соответствующий документ был подготовлен только на региональном уровне. В соответствии с ним, все владельцы экологического электротранспорта могут быть освобождены от транспортного налога. Отметим, что власти имели право принять подобную поправку к законодательству, так как все средства, уплаченные по этой статье, поступают именно в региональный бюджет. При этом, есть оговорка, что не платить транспортный налог владельцы электрифицированных машин могут только в течение пяти лет, начиная с будущего года.

Хотя, некоторые восприняли этот закон с иронией, ведь по данным в регионе зарегистрировано всего 11 электрокаров. При этом, для того, чтобы в первую очередь стимулировать россиян покупать именно такие машины, в области не хватает самого главного – инфраструктуры. И в ближайшее время она там не появится. Поэтому причина введения такого закона пока непонятна.