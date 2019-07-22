Электрический Cadillac Escalade показывает неплохие результаты

Уже через два года покорять просторы выйдет новый премиальный внедорожник Cadillac Escalade. Сообщается, что новинка сможет проехать на одном заряде примерно 644 километра.

Отметим, что в настоящий момент не существует даже гибридной модификации автомобиля этой модели. Однако, несмотря на это, внедорожник продолжает показывать восхитительные результаты продаж. Хотя, некоторый спад всё-таки наблюдается, поэтому фирма решила не медлить с выходом электрифицированного транспорта.

Теперь же стало ясно, что через 2 года фирма выпустит новый Cadillac Escalade, который будет иметь три варианта силового агрегата, включая электромотор. Более того, его показатели будут настолько высокими, что он даже сможет дать фору электрокару Tesla Model X.