Дизайн рестайлингового Mitsubishi Pajero Sport рассекречен до премьеры

В Сети появились фотографии обновленной версии внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Презентация новинки должна состояться в Таиланде 25 июля. Снимки автомобиля опубликовал портал CarAdvice.

Судя по фото, рестайлинговый Pajero Sport получит дизайн в стиле обновленного пикапа L200, а также такую же платформу. Рамный внедорожник оснастят видоизмененными спортивным бампером, зауженной оптикой с новыми блоками ДХО на LED-элементах, а также несколько модернизированной решеткой радиатора, другими фонарями и спойлером.

В интерьере новинки расположится цифровая «приборка» и увеличенный дисплей мультимедийной системы. О технической стороне нового «Паджеро Спорт» ничего не сообщается.

Напомним, что в России Pajero Sport сейчас продают в дореформенной версии. Стоимость внедорожника начинается от 2 миллионов 379 тысяч рублей.