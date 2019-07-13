Дешевый кроссвэн Renault Triber дебютировал в Индонезии

Компания Renault привезла в Индонезию свой новый доступный кроссвэн Triber, дебют которого состоялся 19 июня в Индии. Рынок Индонезии является одним из крупнейших для сегмента MPV, поэтому дешевый «Трайбер» хорошо должен в него вписаться.

Напомним, что на индийском авторынке новый Renault Triber поступит в продажу в конце этого месяца. Кроссвэн построен на платформе Renault Kwid и Datsun redi-GO.

Габариты автомобиля будут следующими: длина составит 3990 мм, ширина – 1739 мм, а высота – 1643 мм. Размер колесной составит 2636 мм, а клиренс 182 мм.

Под капотом новинки будет красоваться 3-цилиндровый бензиновый двигатель, выдающий 73 лошадиные силы (96 Нм момента). Связку ему составит 5-ступенчатая «механика» или 5-диапазонная роботизированная трансмиссия. Привод – только передний.

За новый кроссвэн в Индии будут просить от 450 тысяч рупий, что при пересчете на российскую валюту составляет 415 тысяч рублей.