Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

На китайский автомобильный рынок выходит доступный кроссовер Jetta VS5. Официальные продажи новинки стартуют в «Поднебесной» уже через неделю, а пока стало известно, что первые экземпляры «паркетника» начали поступать в местные дилерские центры Volkswagen. Первые снимки новинки опубликовал китайский портал Autohome.

Напомним, что с начала 2019 года название Jetta относится не только к седану C-класса, но и самостоятельной бюджетной марке немецкого автоконцерна. Под этим брендом компания занимается выпуском доступных автомобилей для КНР.

Новый Jetta VS5 представляет собой удешевленную версию кроссовера Skoda Karoq. Длина автомобиля составляет 4419 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1616 мм, а колесная база – 2630 мм.

При этом экстерьер у Jetta VS5 имеет множество отличий от того же Karoq. Так, кроссовер имеет оригинальную радиаторную решетку, другие бампера, более рельефный капот, иную оптику и видоизмененную линию остекления.

Интерьер новинки выполнен в бюджетном варианте с менее дорогими материалами отделки, чем у соплатформенника из Skoda, однако имеет вполне презентабельный вид.

Приводить в движение Jetta VS5 будет 1,4-литровый турбированный агрегат на 150 лошадиных сил, сочетающийся с автоматической трансмиссией фирмы Aisin. Привод – только передний.

Предварительная цена в «Поднебесной» на этот бюджетный кроссовер составит от 119 тысяч 900 юаней или 1 миллиона 100 тысяч рублей по актуальному курсу.