Дешевый аналог Renault Koleos вышел в продажу

Китайская автомобильная марка Dongfeng объявила о старте продаж на местном рынке нового кроссовера T5, а также его удлиненной модификации T5L. Дизайн автомобиля выполнен в стиле французского вседорожника Renault Koleos 2019 модельного года.

Длина новинки составляет 4550 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1725 мм, а колесная база равна 2720 мм. Удлиненная модификация на 230 мм длиннее стандартной, на 47 мм шире и на 35 мм выше. Ее колесная база на 33 мм длиннее.

В линейку двигателей нового Dongfeng T5 вошли: 1,5-литровый турбированный агрегат на 150 лошадиных сил и 1,6-литровый турбомотор на 204 «лошадки». Связку первому двигателю составляет 6-ступенчатая «механика» или вариатор, а второму – 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

Стоимость кроссовера составляет в базовой комплектации 69 тысяч 900 юаней или 640 тысяч рублей по текущему курсу. За «топовую» версию этой модели просят 112 тысяч 900 юаней или 1 миллион 34 тысячи рублей.