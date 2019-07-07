Дешевый аналог Hyundai Santa Fe вышел в продажу

На китайском авторынке стартовали продажи доступного аналога кроссовера Hyundai Santa Fe от бренда Haima. Новинка получила название 8S и позаимствовала у корейца последней генерации множество дизайнерских решений, в том числе крупную решетку радиатора с хромированными сотами и 2-ярусную оптику.

В интерьере Haima 8S появилась мультимедийная система с «парящим» сенсорным дисплеем, усеченный руль и электронный селектор трансмиссии.

В качестве платформы для новинки использовалась архитектура HMGA, подразумевающая использование задней независимой подвески. Длина кроссовера составляет 4565 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1682 мм, а колесная база – 2700 мм.

В линейку двигателей китайского S8 вошли турбомоторы на 1,2 и 1,6-литра, выдающие 148 и 194 лошадиные силы соответственно. Связку им составляют 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот». Привод – только передний.

Цена базовой комплектации Haima S8 стартует с отметки в 85 тысяч 900 юаней или 820 тысяч рублей по текущему курсу.