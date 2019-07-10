Депутаты одобрили поправки касающиеся техосмотра

Во втором чтении были приняты поправки в законопроект. Таким образом, водители хотят сделать процедуру прохождения техосмотра более прозрачной и простой.

Согласно статистике, в настоящий момент подавляющее большинство российских автомобилистов не проходят процедуру технического осмотра по правилам и на серые свидетельства приходится около 80 процентов ото всех полученных.

Напомним, что одобренные правки предполагают то, что необходимо будет в любом случае вести обязательную фотофиксацию процесса прохождения технического осмотра. При этом, на автомобиле должны быть видны регистрационные номера. Кроме того, сами карты диагностики станут виртуальными, электронными.

Если законопроект окончательно примут, то операторы ТО должны будут изначально рассчитать примерную пропускную способность для каждого отделения. И в дальнейшем работа будет основываться именно на этих данных, так как количество реально осмотренных машин не должно превышать этот показатель.