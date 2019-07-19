Депутаты хотят и дальше сдерживать рост цен на топливо

Члены Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, благодаря которому цены на отечественных автозаправках могут снизиться.

В начале текущего месяца очередное соглашение между крупными игроками нефтяного рынка и правительством перестало действовать. Отныне все руководствуются лишь устными правилами. И в их надёжности есть огромные сомнения. Ведь с начала июля цены на многих АЗС постепенно начали подниматься вверх. Несмотря на то, что уровень подорожания пока находится в рамках от 0.1 до 0.3 процентов, автомобилисты уже начали переживать по этому поводу, указывая на то, что это лишь начало.

Депутаты же всеми силами пытаются избежать сильного скачка цен на топливо, поэтому начали работать над соответствующим законом. Так, новый механизм будет гарантировать, что цены на заправках не будут повышаться раньше инфляции. Но, чтобы не подставлять самих нефтяников, им разница недополученной суммы от экспорта продукции будет компенсироваться из бюджета. При этом, инициаторы полагают, что это нововведение нужно будет ввести в действие задним числом, от 1 июля текущего года.