ЦКАД собираются открыть в следующем октябре

Чиновники рассказали о том, что основные участки дорог ЦКАД будут полностью открыты уже следующей осенью. Эту же информацию не так давно озвучили сами представители Автодора.

Напомним, что вокруг строительства ЦКАД было достаточно много скандалов. Однако, похоже, уже в скором времени россияне всё-таки смогут наслаждаться новой дорогой. Отметим, что у ЦКАД есть несколько участков, где крайне низкая пропускная способность. И именно их и планируется расширить. Как оказалось, конкурсы на проведение этой работы уже были проведены. Всего планируется реконструировать восемь объектов. В первой половине следующего года все документы должны быть полностью готовы, после чего начнутся сами работы.

По предварительным данным, на ликвидацию проблемных точек понадобится в среднем около 45 миллиардов рублей. Однако, учитывая практика России, такие серьёзные проекты нередко требуют в процессе дополнительных средств.