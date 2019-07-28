Цена подтверждена: «Русский Гелик» стоит 1,2 миллиона рублей

На прошлой неделе редакция Daily-Motor.ru уже сообщала о том, что дилеры Lada готовятся к началу продаж нового внедорожника под названием Апал-21541 «Сталкер», разработанного на платформе Lada 4×4. На опубликованных тогда фотографиях был ценник в 1 миллион 233 тысячи рублей, но не сообщалось о том, официальная ли это цена или инициатива дилера.

Накануне в интервью нашим коллегам с портала «Российская газета» представитель компании подтвердил, что стоимость «Русского Гелика» составляет действительно 1 миллион 200 тысяч рублей, а за период с начала продаж покупателями был приобретен один такой автомобиль из семи существующих на данный момент.

Пока приобрести «Сталкер» можно лишь в одном дилерском центре Lada в Тольятти или заказать напрямую у производителя. В скором времени такие машины доберутся до автосалонов «Лада» в других городах России, в том числе: Москве, Петербурге, Челябинске и других.

Внедорожник продают в единственной комплектации, не имеющей подушек безопасности и кондиционера, но оснащенной отопителем, системой ABS и электростеклоподъемниками. Более продвинутая версия «Сталкера» появится в реализации чуть позже. В её оснащение войдут: силовой бампер с интегрированным в него лебедкой, силовые пороги, экспедиционный багажник, новая решетка радиатора, усиленная защита двигателя, внедорожные покрышки на литых дисках и светодиодная оптика.