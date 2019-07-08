Цена на новый Kia XCeed оказалась на уровне Sportage

На британском авторынке начался прием предварительных заявок на приобретение нового корейского «паркетника» Kia XCeed. Полноценно назвать эту модель кроссовером вряд ли возможно, так как автомобиль не имеет ни одной версии с полным приводом, а также имеет достаточно небольшой клиренс по сравнению с настоящими представителями SUV (в максимальной версии дорожный просвет равен 184 мм).

В арсенал базовой комплектации XCeed вошли: 16-дюймовые колеса, светодиодная головная оптика и задние фонари, противотуманки, кондиционер, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камера заднего вида, круиз-контроль и многое другое.

Стоимость нового XCeed на британском рынке в базовой комплектации с 1-литровым турбированным мотором на 120 лошадиных сил и 6-ступенчатой МКПП составляет от 20 тысяч 795 фунтов стерлингов, что при пересчете на рубли составляет 1 миллион 660 тысяч рублей по текущему курсу.

Для сравнения стоимость в Великобритании кроссовера Kia Sportage составляет в стартовой версии 20 тысяч 670 фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в 1 миллион 650 тысяч рублей.

Напомним, что в России за кроссовер Kia Sportage просят от 1 миллиона 389 тысяч 900 рублей. Информации о том, планируется ли продавать в нашей стране Kia XCeed, пока нет.