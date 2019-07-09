Citroen С6 возвращается в Европу

В последнее время в развитых странах кроссоверы значительно обгоняют седаны по продажам. Соответственно, многие компании принимают тяжёлые для себя решения и отказываются от самых бесперспективных седанов. Однако, фирма Citroen С6, очевидно, считает иначе, и возвращает С6 на рынок Европы. Хотя, этот седан значительно отличается от своих конкурентов.

Напомним, что выпуск флагманской модели С6 прекратился ещё 7 лет назад. Постепенно спрос на автомобили этой марки начал падать в Китае и в России. 3 года назад фирма решила выпустить обновлённый С6, который был основан на прежней платформе и оснащался пружинной подвеской. Однако и такая модификация не нашла признания. Теперь же стало известно, что автомобиль решили вернуть на рынок Старого Света.

Как оказалось, принципиально новый седан из флагманской линии будет презентован уже через год в Париже. Дизайн авто будет во многом напоминать лифтбек. В основу же машины должна лечь новая модульная платформа ЕМР2. Седан будет продаваться в виде гибрида, а также в полностью электрической модификации. В интерьере будет огромное внимание уделено стилю и комфорту, как и подобает премиальным авто. Годом позже на рынок Европы поступят ещё два седана фирмы с более компактными габаритами, однако, их особенности пока держатся в тайне.

Что же касается России, то пока перспективы выхода седанов на наш рынок весьма туманны, так как Citroen не пользуется у отечественных водителей спросом. Многие считают марку недостаточно престижной.