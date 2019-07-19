Citroen презентовала концепт 19_19

Компания Citroen показала общественности свой новый концепт, который носит название 19_19. Как оказалось, новинка имеет весьма футуристичный дизайн, который так популярен сейчас среди концептов ведущих производителей. А приурочено создание новой модификации к столетию самого бренда.

Инсайдеры полагают, что некоторые элементы данного автомобиля будут использоваться в серийных модификациях авто будущего года. Ведь, несмотря на то, что концепт выглядит действительно необычно и даже несколько фантастично, все решения, используемые в нём, имеют право на жизнь даже в такой компоновке.

Разработчики же отметили, что большая часть концепта относится к автомобилям поколения 2030 года. При этом, прозвучала и оговорка о том, что дизайнеры создают свои прототипы только тогда, когда верят в реалистичность использования того или иного решения в конвейерных моделях. Поэтому к этому концепту стоит внимательно присмотреться, возможно, в скором времени все автомобили бренда радикальным образом изменятся и будут похожи на него.

Изюминками 19_19 является наличие тридцатидюймовых колёс, а также абсолютная автономность. А великолепный дорожный просвет станет плюсом для тех, кто любит передвигаться по бездорожью.