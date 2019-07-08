Что изменится в обновленном Lada Largus

О том, что «вазовцы» активно работают над фейслифтингом одной из своих самых популярных моделей в линейке – Lada Largus – известно уже давно, однако никаких подробностей относительно грядущего обновления известно не было.

Портал «РГ» смог разузнать, чего стоит ждать от рестайлинга, который уже пережило семейство «Гранта» и теперь эта же участь ожидает «Ларгус».

По информации издания, кросс-версия Lada Largus получит новую радиаторную решетку, усиленную тонировку задних стекол, как на Lada XRay, а также надпись Lada вместо традиционного значка.

Вопреки ожиданиям, дизайн обновленной модели не стали подгонять под фирменный X-образный стиль марки, а сделают это уже в следующем, полноценном фейслифтинге, который может состояться в 2020-м.

Что касается нынешнего обновления, то в интерьере автомобиля появится другая обивка сидений, а на руле обновится фирменный логотип «Lada».

Нынешний рестайлинг позволит «Ларгусу» получить выкидной ключ, как на «Весте», легкосплавные колесные диски с новым дизайном, а также расширенную цветовую палитру, включившую в себя синий металлик «Лазурит».

В опциональный список грузового универсала в версии «Фургон» войдут ранее недоступные для этой модели рейлинги на крыше, электропривод зеркал и задние парковочные датчики.

Технических перемен в обновленном Lada Largus не произойдет.

О том, подорожает ли рестайлинговый «Ларгус», и если да, то насколько, пока неизвестно. Производство обновленной модели ведется на конвейере B0 «АвтоВАЗа» с февраля. Cross-версию Largus начали выпускать на прошлой неделе.