Chevrolet Corvette сменит поколение

В конце текущего года в продажу поступит новый спорткар в восьмом поколении, цена которого будет менее 60 000 долларов.

В течение не одного десятилетия фирма собиралась выпустить в свет среднемоторный автомобиль модели Chevrolet Corvette. Однако, реальная реализация этого проекта началась только сейчас. При этом, это было вынужденным решением. Дело в том, что инженеры компании выяснили, что больше достигнутого выжать из переднемоторной компоновки этого автомобиля просто невозможно. Кроме того, откладывать выход восьмого поколения было нельзя и по коммерческим соображениям. Ведь в прошлом году продажи модели сократились на четверть.

Corvette С8 открывает перед инженерами фирмы новые горизонты. Главное, чтобы сама фирма выделяла на новые разработки достаточное количество финансов. Предполагается, что этот автомобиль получит несколько специальных версий, включая кабриолет с гибридной силовой установкой мощностью в 1 тысячу лошадей.

Что касается базовой версии, то она оснащается атмосферным мотором с объёмом в 6.2 литра, который имеет отдачу в 502 лошадиные силы. Менее, чем за 3 секунды авто сможет разогнаться почти до сотни километров в час. И это пока вся известная информация про новинку.