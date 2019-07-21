Бюджетник Renault Triber дебютировал на автосалоне в Индонезии

Компания Renault привезла на автомобильную выставку в Индонезии (GIIAS-2019) свой новый бюджетный кросс-вэн – Triber. Это второе появление данной модели на публике после ее глобального дебюта на автосалоне в Нью-Дели в начале этого года.

Несмотря на то, что «Трайбер» будут продавать в Индии и Индонезии с одними и теми же размерами и набором моторов и трансмиссий, автомобили получат разные колесные диски. В Индонезии, например, новый Triber будет комплектоваться 15-дюймовыми легкосплавными колесами, в то время как в Индии новинку предложат на «штампах».

В модельной линейке Renault новый кросс-вэн расположится между моделями Kwid и Duster. Длина автомобиля составит 3990 мм, ширина – 1739 мм, высота – 1643 мм, а колесная база будет равна 2635 мм, что сделает его одним из самых крупных представителей в своем сегменте.

Под капот новый Triber получит 3-цилиндровый бензиновый 1-литровый мотор на 72 лошадиные силы при 96 Нм крутящего момента. Пару ему составит 5-ступенчатая МКПП или 5-диапазонный «робот» АМТ. В Индонезии за новинку будут просить порядка 100000000 индонезийских рупий, что при пересчете на российскую валюту составляет 450 тысяч рублей.