Британские автомобили будут успокаивать водителей

Компания Jaguar Land Rover рассказала о том, что собирается использовать искусственный интеллект для того, чтобы повысить комфорт пассажиров во время движения.

Как оказалось, сейчас в этом направлении работают лучшие специалисты компании-автопроизводителя. Программа будет основываться на контроле поведения водителя и его пассажиров. Все биометрические данные, полученные с помощью камер и сенсоров, будут моментально анализироваться, в результате чего будет автоматически регулироваться климатическая система, а также работа мультимедийного комплекса и даже фонового освещения. Таким образом удастся значительно снизить уровень стресса самого водителя.

Что касается пассажиров, то для них будет действовать немного иной алгоритм. В частности, будут задействованы подголовники. Как только камеры на них заметят, что пассажира клонит в сон, автоматически будут затемняться окна, а освещение будет снижаться. Кроме того, будет нормализован температурный режим, который позволит как можно быстрее погрузиться в сон.

По предварительной информации все эти разработки будут использоваться в серийных модификациях беспилотных автомобилей фирмы, когда те выйдут в массовое производство.