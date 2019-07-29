Brilliance выводит на рынок бюджетный аналог BMW X3

Китайская автомобильная марка Brilliance выводит на рынок свою новую модель – спорт-версию кроссовера V7 Sport, которая доберется до дилеров марки в «Поднебесной» уже в начале августа этого года.

По своему дизайну, а также техническому оснащению и размерам китайский «паркетник» сильно схож с немецким BMW X3. Длина кроссовера составляет 4702 мм, ширина – 1932 мм, а высота – 1753 мм. Размер колесной базы равен 2770 мм.

Приводить в движение новый Brilliance V7 Sport будет 1,8-литровый турбированный двигатель на 232 лошадиные силы от BMW, сочетающийся с 7-диапазонным «роботом» Getrag.

В арсенал кроссовера войдут: система предотвращения столкновений, двухзонный климат-контроль, адаптивный «круиз», камеры кругового видеообзора, продвинутая «мультимедийка» и панорамная крыша.

Стоимость новинки стартует в КНР с отметки в 163 тысячи 900 юаней, что при пересчете на российскую валюту составляет порядка 1 миллиона 500 тысяч рублей.