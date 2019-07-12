Большая часть российских автомобилистов не превышает скорость

Представители ГИБДД сообщили о результатах недавно проведённого социологического опроса, который касался превышения скорости движения на дорогах и отношение автомобилистов к этому. В общей сложности в мероприятии принимало участие 19 тысяч человек.

Как оказалось, большая часть автомобилистов старается не превышать допустимую скорость движения. При этом, некоторые отметили, что при наличии качественного дорожного покрытия и удовлетворительных погодных условий они всё-таки могут позволить себе пренебречь скоростным режимом. В этом призналось более 18 процентов опрошенных автомобилистов.

Менее 6 процентов водителей рассказали о том, что любят быструю езду и очень часто нарушают скоростной режим. Однако, аналитики полагают, что в этом вопросе далеко не все ответили откровенно, так как статистика аварий говорит об обратном. В ГИБДД также напомнили, что существует прямая взаимосвязь между несоблюдением скоростного режима и увеличением тяжести последствий после ДТП.

Напомним, что не так давно специалисты сообщили о том, что в скором времени в стране будет увеличен скоростной лимит на некоторых участках дорог. Более того, будут пересмотрены скоростные ограничения на всех дорогах страны, чтобы понизить либо же повысить ограничения, сократить аварийность и повысить трафик. Отметим, что сейчас в РФ средняя скорость движения составляет 60 километров в час, тогда как в Европе – 50 километров в час