Болид Формулы 1 продан за рекордную сумму

В рамках аукциона Bonhams с молотка ушел гоночный болид чемпиона Формулы 1 Найджела Мэнселла, на котором британец 27 лет назад завоевал первую строчку в личном зачете по итогам сезона. Речь идет о болиде с индексом FW14B. Он же позволил команде Williams получить Кубок конструкторов.

Болид оснащен 3,5-литровым мотором Renault RS3 V10, выдающим 760 лошадиных сил мощности. Мэнселл использовал его в шести гонках сезона, выиграв пять из них.

Интересной оказалась итоговая цена данного лота, которая составила 3 миллиона 370 миллионов долларов (порядка 215 миллионов рублей), что является рекордом для болидов команды Williams.

Имя частного коллекционера, решившего выложить за FW14B такую кругленькую сумму, не называется.