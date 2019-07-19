BMW работает над новым поколением 4-Series

Компания BMW активно работает над новой генерацией модели 4-Series, о чем говорят появившиеся накануне на сайте MotorAuthority снимки тестового прототипа, облаченного в защитный камуфляж.

На шпионских фотографиях новинка в кузове купе находилась на автовозе неподалеку от технического центра BMW в Мюнхене (Германия).

Техническое оснащение четвертой серии пойдет по стопам седанов и универсалов 3-Series, что говорит об использовании платформы CLAR и последних версий двигателей B48 и B58. Также ожидается появление в моторной линейке 4-Series гибридной силовой установки на 252 лошадиные силы.

Что касается дизайна, то новая «четверка» в кузове купе получит заметные сходства с купе 8-Series. В данное семейство также войдут: кабриолет и лифтбэк. То же самое касается и M-версий, которые также будут доступны в трех кузовах.