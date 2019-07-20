«АвтоВАЗ» выпустит Lada Largus для полиции и МЧС

Компания «АвтоВАЗ» получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для спецверсии модели Lada Largus. Данный документ позволяет начать поставки машин в органы власти, такие как полиция и аварийно-спасательные службы.

Специальная модификация «Ларгуса» будет оснащаться дополнительным оборудованием, а под ее капотом будет установлен один из трех 1,6-литровых моторов – Renault K4M, ВАЗ-11189 или ВАЗ-21129.

В арсенал спецверсии Largus в зависимости от органа, использующего автомобиль, может входить предупреждающий сигнал синего цвета.

От обычных «Ларгусов» спецверсию для органов полиции и МЧС отличить можно будет особым цветографическим схемам.

Напомним, что ранее аналогичное разрешение для поставок в органы МВД и Минобороны РФ получили две другие модели «АвтоВАЗа» – Lada Vesta и Lada Granta.