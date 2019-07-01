«АвтоВАЗ» повысил цены на Vesta, Granta и Largus

С сегодняшнего дня, 1 июля, в России выросли цены на три модели компании «АвтоВАЗ» из пяти. Отечественный автогигант переписал ценники моделей Lada Vesta, Lada Granta и Lada Largus в сторону повышения, в то время как стоимость моделей Lada XRay и Lada 4×4 осталась без изменений.

По информации издания «Ведомости», базовая стоимость моделей Granta и Vesta в кузовах седан увеличилась на 1,1 и 0,8% соответственно. Lada Largus прибавила от 0,2 до 1,5% от предыдущего прайса.

Для «АвтоВАЗа» июльское повышение цен на автомобили стало вторым с начала 2019 года. Напомним, что в январе вся линейка автомобилей Lada подорожала в России на 3 процента.

Причина, по которой «вазовцы» не решились поднимать цены на модели XRay и 4×4 пока неизвестна. Вероятно, связано это со снизившимся спросом на эти автомобили.