«АвтоВАЗ» отзывает Lada Granta для замены наружного ШРУСа

Компания «АвтоВАЗ» анонсировала отзыв 93 единиц автомобилей Lada Granta, большая часть из которых были отгружены дилерам в период с конца июня – начала июля 2019 года.

Согласно информации, опубликованной в предписании к дилерским центрам под номером: 37-19 от 12.07.19 «По замене привода переднего колеса», автомобили «Гранта» попадают под замену наружного ШРУСа, поскольку существует вероятность несоответствия наружного шарнира привода переднего колеса. Новый ШРУс будет заказан у АО «ЛАДА-ИМИДЖ», пишет портал «Лада.Онлайн».

Владельцев всех отозванных автомобилей оповестят о необходимости посещения ближайшего дилерского центра Lada, где на их машинах будет проведена замена наружного ШРУСа.

На официальном сайте Росстандарта данная сервисная кампания пока не опубликована.