«Автомат» в УАЗ «Патриот» получит ручной режим

Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода опубликовала первое фото рукоятки переключения передач автоматической трансмиссии внедорожника УАЗ «Патриот». Судя по снимку, коробка передач будет иметь ручной режим переключения.

Напомним, что двухпедальная версия «Патриота» должна войти на рынок в сентябре этого года. Внедорожник получит 6-диапазонный «автомат» с индексом 6L50, разработанный марками Punch Powerglide и General Motors. Данной коробкой передач комплектуются модели Cadillac CTS и Chevrolet Colorado. Ресурс трансмиссии составляет 200 тысяч километров.

Полноценные подробности о новой автоматической коробке передач, которую «УАЗ» будет ставить на «Патриот», должны появиться уже в понедельник, 29 июля. По крайней мере это обещают представители российского автоконцерна.