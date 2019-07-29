Audi выпустит «заряженную» версию кроссовера Q8

Компания Audi поделилась планами относительно расширения линейки своих спортивных автомобилей. По словам управляющего директора марки Оливера Хоффманна, в течение следующих 12 месяцев большое количество кроссоверов марки получат RS-версии, в том числе флагман Q8.

«Мы собираемся расширить наш портфель, поскольку сегмент SUV – сегмент с наибольшим ростом. Наши клиенты предпочитают высокопроизводительные кроссоверы, поэтому RS Q8 мы запустим уже в этом году. Мы считаем, что сейчас существует действительно высокий спрос на такой тип автомобилей», – заявил топ-менеджер Audi.

По предварительным данным, инженеры ингольштадтской марки уже работают над собственными RS-версиями новых поколений кроссоверов Q3, Q5, Q7, а также Q8.

Audi Q3 Sportback получит RS-модификацию и будет представлена уже в сентябре в рамках автосалона во Франкфурте (Frankfurt Motor Show-2019).