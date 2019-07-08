Audi собирается отказаться от тачскринов

Главный дизайнер знаменитой немецкой компании заявил о том, что вероятнее всего уже через несколько лет сенсорные экраны в автомобилях пропадут, так как у них нет никаких перспектив, а, соответственно, и будущего.

В последнее время практически все автомобили в старших модификациях получают в своём оснащении сенсорный тачскрин, который с каждым годом становится всё более крупным и привлекательным. Однако, в компании Audi весьма специфично относятся к такой моде. Так, Марк Лихте сказал, что по его личному мнению использовать сенсорные экраны скоро будет нецелесообразно. Но и рассчитывать на то, что стандартные механические кнопки, которые постепенно уходят в лету, вернутся в салон, не стоит.

По его мнению, в будущем всё чаще будут использоваться именно проекционные экраны. Они функциональны и удобны, при этом, дают возможность оформить переднюю панель авто максимально минималистично, что крайне актуально в современности. Все же остальные задачи, с которыми справляется тачскрин, можно будет выполнять с помощью банальных голосовых команд.