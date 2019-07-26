Audi S6 будет переведена на бензин

Постепенно практически все автомобили из S-серии бренда перешли на двигатели, которые работают на дизеле. Однако, несмотря на такую тенденцию, автомобилю Audi S6 было решено вернуть бензиновый агрегат.

Отметим, что данный автомобиль ранее оснащался четырёхлитровым силовым агрегатом, который сочетался с роботизированной коробкой передач. Теперь тот мотор использоваться больше не будет. Ему на смену пришёл двигатель с объёмом в 2.9 литра, который будет оснащён электрическим наддувом. За счёт стартера генератора автомобиль станет самым «мягким» гибридным ТС в серии. Мощность же силовой установки составит 450 лошадиных сил.

Двигатель будет сочетаться с коробкой автомат на 8 ступеней. Доступен полный привод. Динамические характеристики новинки держатся в тайне. Цены пока также неизвестны.