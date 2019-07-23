Audi R8 станет электрифицированным

Представители компании производителя сообщили о том, что новый автомобиль будет оснащён электрифицированным силовым агрегатом, однако, каким именно, пока умалчивается. Возможно, фирма ещё сама не приняла решение по этому поводу.

Как оказалось, для следующего поколения Audi R8 у фирмы есть ряд вполне реалистичных концепций, при этом, полностью от ДВС компания пока отказываться не спешит.

Напомним, что сам автомобиль стал представителем флагманской линии сразу же, как только вышел на рынок. А случилось это 13 лет назад. Второе поколение этого автомобиля вышло на рынок только 4 года назад. Тогда авто получило целый пакет нововведений, поэтому, отчасти, назвать актуальную модель автомобиля устаревшей трудно. Однако, представители фирмы полагают, что совершенству нет предела и для того, чтобы машина продолжала оставаться популярной, нужно внести не только внешние, но и технические изменения. Поэтому вполне вероятно, что уже через 4 года на рынке будет запущена продажа нового преемника Audi R8.