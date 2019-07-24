Audi представила кроссовер Q3 Sportback

Компания Audi представила купеобразную версию своего кроссовера Q3, получившего приставку к своему названию «Sportback». Серьезных изменений в новинке по сравнению с обычным Q3 за исключением перекройки формы кузова не произошло.

Крыша кроссовера стала на три см ниже, а также лишилась рейлингов, а угол наклона заднего стекла и стоек крыши был увеличен.

В передней части «паркетника» появилась модернизированная радиаторная решетка, выполненная в форме крупных сот вместо прямоугольных ячеек.

В интерьере перемен не случилось. Автомобиль по-прежнему оснащается в базовой комплектации 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, в то время как за полноценный virtual cockpit с 12,3-дюймовым дисплеем придется доплачивать. Медиасистема может иметь диагональ экрана в 8,8 или 10,1-дюйм.

Под капотом нового Q3 Sportback все будет также как у обычного Q3. В «базе» кроссовер получит 2-литровый турбодизель на 150 «сил» и 2-литровый бензиновый 4-цилиндровый агрегат на 230 «скакунов». Позже в продажу поступят версии с 1,5- и 2-литровыми бензиновыми агрегатами на 150 и 190 лошадиных сил соответственно, а затем и форсированный до 190 «скакунов» дизельный двигатель. В списке трансмиссий: 6-ступенчатая МКПП и 7-диапазонный «робот» S tronic. Привод – передний или полный.