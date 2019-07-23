Audi показал обновленный кроссовер Audi SQ7 TDI

Поступила информация про то, что немецкий производитель выпустил новую заряженную версию популярного паркетника модели Audi SQ7 TDI. Как оказалось, авто получило расширенный перечень оборудования в стандартной модификации. Первые продажи на рынке Старого Света начнутся уже в конце сентября.

Автомобиль получил радиаторную решётку с вертикально расположенными планками. Задняя часть кузова также получила некоторые обновления. В частности, фонари теперь объединены в единую конструкцию помощью хромированной полоски.

В базовую спецификацию будут входить двадцатидюймовые колёсные диски, а также тормоза с роторами на 40 и 37 сантиметров спереди и сзади соответственно. Кроме того, в комплект входят спортивные колёса, а также современный медиакомплекс, который не оставит равнодушным ни одного меломана. Приборная панель получила виртуальную модификацию.

Под капотом будет располагаться четырехлитровый мотор с мощностью в 4325 лошадиных сил. До первой сотни он может добраться за 4.8 секунды. Сочетается агрегат с коробкой автомат на 8 ступеней. В продажу поступит только полноприводная версия. Ценник новинки будет стартовать от 94 тысяч 900 евро.