Aston Martin DBX поступит на конвейер уже в декабре

Уже в середине следующего месяца будет объявлен старт приёма предварительных заказов на новый шикарный автомобиль компании Aston Martin.

Напомним, что первый в истории бренда кроссовер под маркетинговым именем DBX был представлен общественности несколько дней назад. Теперь стало известно, что на конвейер авто поступит не раньше декабря этого года, хотя ранее эксперты говорили, что производство начнётся только в будущем году. Теперь же на этот срок будут перенесены первые поставки транспортных средств.

Напомним, что концепт паркетника был впервые показан ещё 4 года назад. Однако, тогда далеко не все эксперты отнеслись с должным оптимизмом к подобному поступку знаменитого бренда. Но теперь стало ясно, что для того, чтобы удержаться на плаву, необходимо продвигать линию классу SUV, которой у производителя не было вообще.

Напомним, что авто проходило тестирование с установленным четырёхлитровым мотором мощностью в 600 лошадиных сил. Позже кроссовер получит гибридную установку.