Забытый внедорожник УАЗ «Белозор» (P-125 Б) – каким он был

Ульяновский автозавод продолжает свою рубрику по воспоминаниям о легендарных моделях марки советских времен. Одной из таких моделей является военный внедорожник «Белозор» (P-125 Б). Командно-штабной автомобиль был разработан на архитектуре УАЗ-469. Машина использовалась для радиосвязи командиров частей и главнокомандующих сухопутных войск.

УАЗ «Белозор» был оборудован радиоаппаратурой, выпущенной тамбовским предприятием «Сигнал». Экипаж внедорожника состоял из трех человек – командира, радиста и водителя.

Во время движения электропитание всей бортовой аппаратуры машины обеспечивалось генератором отбора мощности, а когда автомобиль находился на стоянке, техника получала энергию от автономной бензоэлектрической установки. Для ситуаций экстренной необходимости «Белозор» имел дополнительный аварийный источник питания, состоящий из резервных аккумуляторов.

Напомним, что ранее «УАЗ» публиковал статью, посвященную еще одной своей малоизвестной модели – УАЗ-39095, прозванной «Головастиком для дальнобойщиков».