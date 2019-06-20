Volvo рассказала о повышении цен в России

Уже с начала июля компания Volvo собирается пересмотреть ценовую политику на свою продукцию, реализуемую в рамках Российской Федерации. В частности, речь идёт о кроссовере модели ХС40.

Отметим, что стоимость дизельных моторов, которыми комплектуется паркетник, выросла на 20 тысяч рублей. Таким образом и стартовая цена теперь будет составлять 2 миллиона 288 тысяч рублей. А вот стоимость бензиновых версий останется прежней.

Напомним, что данный кроссовер появился на рынке России в прошлом году. В основу паркетника легла популярная тележка СМА. Особенностью машины является наличие нескольких электронных ассистентов для водителя, которые значительно повышают порог безопасности во время поездки. В частности, на борту находится камера с обзором в 360 градусов, что позволит без труда припарковаться.

С помощью инновационной технологии на дороге авто будет распознавать не только пешеходов, но и велосипедистов и даже животных, ввиду чего будет срабатывать функция экстренного торможения, если сам водитель вовремя не предпримет соответствующие меры. Кроссовер пользуется в стране неплохой популярностью и с начала года был реализован в качестве 549 единиц.