Volkswagen Teramont Х заметили на тестах

Самый крупный внедорожник марки Volkswagen не так давно был замечен во время прохождения тестов. Снимки с автомобилем уже опубликованы фотошпионами в сети.

Отметим, что новинка покрыта плотным слоем камуфляжа. Несмотря на это, есть все основания полагать, что Teramont Х всё-таки совсем скоро встанет на конвейер. Ведь концептуальная модификация была показана ещё в прошлом году на нью-йоркском автосалоне. Именно тогда и было названо маркетинговое имя будущего внедорожника.

Судя по снимкам, можно смело говорить о том, что серийная модификация не будет полноценной копией концепта, однако, некоторые схожие черты всё-таки сохранились. В частности, багажная дверь имеет сильный наклон, образуя с крышей единую плоскость, тогда как радиаторная решётка заходит под светотехнику.

Изначально производитель говорил о том, что новый внедорожник поступит только на рынок Поднебесной. Однако, фотошпионы поймали авто в Америке, поэтому можно рассчитывать на то, что вместе с китайской модификацией будет представлена и глобальная, хотя, не исключено, что последняя поступит в продажу несколько позже.