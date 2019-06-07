Volkswagen Passat поступил в продажу

Стали известны цены на новые автомобили Volkswagen Passat. Стоит отметить, что заказ на транспортное средство уже можно оформить на сайте производителя. Соответственно, совсем скоро модель появится и в России.

Модель обновилась кардинально. Отныне она оснащается принципиально новыми бамперами и решёткой радиатора. Изменилось расположение логотипа на крышке багажника. В салоне красуется современная приборная доска цифрового типа, а также информационно-развлекательный комплекс, который доступен с экранами на 6.5, 8 и даже 9.2 дюйма, в зависимости от комплектации.

Значительно расширен перечень помощников для водителя. Тормоза оснащаются специальным электромеханическим усилителем. В Германии новинку уже можно заказать по цене от 34 тысяч 720 евро за комплектацию с дизельным агрегатом на 1.6 литра. В кузове универсала модель обойдётся немного дороже и за неё нужно будет отдать от 35 тысяч 825 евро. За топовый вариант нужно будет отдать от 50 тысяч 795 евро, при этом под капотом будет установлен пятилитровый агрегат на 240 лошадиных сил.

В России новинка появится уже в будущем году. А актуальная версия доступна по цене от 1 миллиона 819 тысяч рублей.