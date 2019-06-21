Volkswagen Passat после обновления появится в России в конце года

Сегодня стало известно о том, что обновлённый автомобиль Volkswagen Passat появится в российской Федерации уже зимой текущего года.

Первая модификация получит мотор с рабочим объёмом в два литра и мощностью в 190 лошадиных сил. Уже начиная с нового года до нашей страны доедет модификация объёмом в 1.4 литра, которая имеет мощность в полторы сотни лошадиных сил. Самой же последней до россиян доберётся дизельный автомобиль. Он будет работать за счёт мотора объёмом в 2.0 литра мощностью в 150 лошадей. У дилеров такая версия появится в начале весны 2020 года.

Напомним, что презентация обновлённого Volkswagen Passat состоялась в марте текущего года и спровоцировала невероятный ажиотаж. Машина получила шикарный передний бампер, видоизменённые светодиодные фонари, а также широкоформатный тачскрин для управления системой мультимедиа и виртуальную приборную доску.