Внедорожник Toyota Land Cruiser превратится в BMW

Согласно информации, опубликованной японским изданием MacX, компания Toyota задействует в создании нового поколения внедорожника Land Cruiser специалистов немецкой марки BMW. Данный проект станет уже третьим совместным продуктом двух крупнейших автомобильных брендов после Toyota Supra и BMW Z4.

По словам одного из источников, причиной, по которой японцы вновь хотят поработать с немцами, связана с удовлетворением потребностей клиентов из Ближнего Востока, Германии и России, которые, по проведенным опросам маркетологов, хотели бы иметь в продаже крупный внедорожник, сочетающий возможности и надежность Toyota с технологичностью BMW.

К сожалению, пока точно не известно, о какой модели идет речь – среднеразмерном Land Cruiser Prado или полноразмерном Land Cruiser 200.

Напомним, что сейчас инженеры Toyota активно трудятся над созданием следующей генерации Land Cruiser 300, который лишится моторов V8. Выход автомобиля запланирован на 2021 год.