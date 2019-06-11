Власти пока не будут ужесточать скоростной режим

Представители комитета Госдумы порекомендовали профильному ведомству пока что не отменять нынешний действующий нештрафуемый порог. Отметим, что его планировалось сократить вплоть до 10 километров в час.

Напомним, что впервые понятие нештрафуемого порога ввели 6 лет назад. На тот момент в стране работали приборы фиксации скорости, которые имели погрешность именно в 20 километров в час. В результате, водители стали чувствовать себя более свободно, не боясь ответственности пренебрегали установленным скоростным лимитом, списывая на возможность уклониться от штрафа как раз из-за нештрафуемого порога. А ввиду того, что сейчас в РФ функционируют более точные приборы, власти хотели сократить этот порог на 10 километров в час.

Но, в Думском комитете решили, что намного целесообразнее изначально изучить все дороги в стране, а также определить, на каких именно участках есть возможность реально увеличить скорость, а где её, напротив, нужно снизить. И только после того, как будут окончены такие работы, можно будет переходить к ужесточению скоростного режима, если это действительно будет необходимо.