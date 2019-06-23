В Сети вспомнили о малоизвестном «УАЗ» Taigah для Германии

Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода на своей странице в социальной сети «VK» рассказала о малоизвестном в России автомобиле, который продавался в Германии и представлял собой пикап, созданный на базе внедорожника «Хантер». Производством этой машины в начале 2000-х занималась компания Baijah Automotive. Именно она наладила мелкосерийный выпуск таких «УАЗов» для немецкого рынка, где пикап был подогнан под все местные технические требования.

Автомобиль производился с 2003 по 2007 год и назывался Taigah («Тайга»), имея сразу несколько модификаций, а техническая сторона этой модели была весьма интересной.

Так, под капотом машины располагался мотор ЗМЗ-409, соответствующий стандарту «Евро-4». Тормоза были усилены компонентами АТЕ, а подвеска модернизирована установкой амортизаторов Bilstein. Кроме того, пикап имел гидроусилитель рулевого управления фирмы ZF.

Автомобиль можно было приобрести как в версии пикап, так и кабриолет. Кроме того, существовала специальная версия Taigah для миротворцев ООН.