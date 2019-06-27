В Россию вернут седан Ravon Nexia – он же R3

Узбекская марка Ravon вслед за хэтчбеком R2 вновь сертифицировала в России еще одну свою модель, ранее уже продававшуюся на рынке – седан R3. Обе модели должны в скором времени появится в продаже после длительного перерыва.

Напомним, что сертификат ОТТС (одобрение типа транспортного средства) для 4-дверки Ravon R3 (она же бывшая Nexia), действовал до 29 июня. Тот, факт, что представительство «Равон» заблаговременно продлило документ до 2022 года, говорит о том, что рассчитывает вернуть седан на российский рынок.

В сертификате ОТТС указаны те же технические характеристики, с которыми седан был доступен в России раньше. Это бензиновый двигатель DOHC с отдачей в 106 лошадиных сил рабочим объемом 1,5-литра, работающий на топливе АИ-92. Связку ему составляет МКПП или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Сборкой автомобиля будет по-прежнему заниматься предприятие в узбекском городе Асака, хотя до этого ходили слухи о поставках Ravon в Россию из Казахстана (завод «СарыаркаАвтоПром»).

Напомним, что до прекращения продаж автомобилей Ravon в России седан R3 был самым популярным в линейке узбекской марки в России. За базовую комплектацию этой модели просили от 499 тысяч рублей.