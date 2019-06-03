В России постепенно дорожает бензин

Около 8 недель в России сохранялась некая стабильность в отношении стоимости бензина. Однако, похоже, тенденция дальше сохраняться больше не может.

Так, стало известно о том, что бензин в стране начал постепенно набирать в цене. Пока что это сложно назвать резким скачком цен, и некоторые автомобилисты даже не заметили никакой разницы. Однако, независимые эксперты всё-таки полагают, что даже подорожание на 8 копеек за литр – это первые звоночки к дестабилизации.

Согласно официальной статистике, две недели назад цены на бензин выросли на 0.1 процента, тогда как в прошлую уже на 0.2 процента. В среднем в РФ за литр бензина марки Аи-95 нужно отдать 45 рублей 11 копеек.

Напомним, что ранее владельцы независимых заправок уже говорили о том, что в скором времени стоимость бензина в России может опять вырасти, так как происходят резкие скачки топлива в цене на торгах. Однако, чиновники утверждают, что они всё держат под контролем и автомобилистам волноваться не о чем.