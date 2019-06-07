В России отзывают машины BMW X7

Представители Росстандарта сообщили о старте кампании по отзыву автомобилей модели BMW X7. Условиям акции соответствуют те машины, которые продавались в нашей стране с апреля и по конец весны текущего года.

Всего за этот период было реализовано 315 экземпляров машин. Как оказалось, в этих транспортных средствах велика вероятность неверной установки головной подушки безопасности в области центральной стойки. Таким образом, в случае столкновения, подушка может не до конца раскрыться, что сокращает уровень безопасности.

Уже в скором времени дилеры, занимающиеся реализацией продукции, свяжутся со всеми владельцами этих машин, дабы они обратились в ближайший дилерский центр и провели работы по диагностике. При необходимости, подушки безопасности будут заменены абсолютно бесплатно.