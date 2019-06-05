В России отзывают более 900 Lada XRay из-за серьезной поломки

Компания «АвтоВАЗ» объявила об отзыве 933 единиц хэтчбека Lada XRay. Под сервисную кампанию попали автомобили, реализованные в период с января 2019 года по сегодняшний день, пишет пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причина отзыва кроется в вероятности повреждения сварного шва вала электромеханического рулевого управления.

Ранее на профильных форумах активно обсуждался данный дефект, который, по словам многих владельцев XRay, может привезти к отказу рулевого управления и последующему ДТП.

Тем не менее, судя по тому, что в заявленном отзыве отсутсвует информация для владельцев о необходимости доставлять машины в дилерские центры для проведения ремонта на эвакуаторах, «АвтоВАЗ», вероятно, данную неисправность не считает серьезной.