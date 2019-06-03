В России могут ввести полный запрет на тонировку

По словам авторов инициативы, полный отказ от тонировки позволит повысить уровень борьбы с террористами в стране.

В скором времени данный вопрос будет на обсуждении у членов профильного комитета Госдумы. Эксперты отмечают, что велика вероятность принятия подобного нововведения, ведь оно актуально в большинстве стран Европы и даже в регионах Северного Кавказа.

Отметим, что в соответствии с текущим законодательством, в стране могут передвигаться автомобили, которые имеют не менее 70 процентов светопропускания на лобовом и боковых передних стёклах. Довольно часто инспекторы ГИБДД проводят соответствующие рейды, в ходе которых автомобилисты-нарушители вынуждены либо оплатить штраф в 500 рублей, либо же избавиться от плёнки прямо на месте.